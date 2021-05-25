Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза, заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Меркель, саммит решил в отношении белорусских политиков «принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС», передает Интерфакс.

Накануне, 24 мая, саммит ЕС призвал всех базирующихся в Евросоюзе перевозчиков избегать перелетов через Беларусь. Он также призвал Совет ЕС «принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями».

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.