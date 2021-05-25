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Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы, сообщает пресс-центр СБУ.

Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, которые относится к объектам критической инфраструктуры.

Правоохранители изъяли из тайника противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротиловых шашки общим весом 1,2 кг, почти 1 кг пластида, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, 5 снаряженных магазинов к автомату, 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроили схрон.
ForUm

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