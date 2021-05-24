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Вчера, 23 мая, около 23:30 в Черкасской области на 121 км автодороги Н-08 водитель автомобиля Opel Meriva не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на стационарный пост полиции, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что мужчина за рулем был трезвый. На момент ДТП в салоне авто находился 5-летний ребенок. К счастью, никто не пострадал.

На водителя правоохранители составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КоАП.
ForUm

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