В Украине в воскресенье, 23 мая, вступил в силу Закон № 1438-ІХ «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно исполненных постановлений».

Соответствующий законодательный акт накануне был опубликован в газете Голос Украины, сообщает Укринформ.

Закон отменяет необходимость отправления на почтовый адрес нарушителя постановлений об административных правонарушениях, по которым уже уплачен штраф.

Кроме того, документ вносит изменения в статьи 279-1 и 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Устанавливается, что постановление о наложении административного взыскания направляется нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если оно не была исполнено путем уплаты штрафа в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения. Основанием вступления постановления в законную силу будет считаться в том числе его исполнение, то есть уплата штрафа.

Ожидается, что после принятия такого закона сэкономленные в результате прекращения неэффективного использования средства будут направлены на финансирование мер обеспечения безопасности дорожного движения, развитие парковочной сферы городов и инфраструктурных проектов.