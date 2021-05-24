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Из музея в замке Арундел, что в графстве Сассекс, в конце прошлой недели похитили ряд ценностей, в том числе четки королевы Марии I Стюарт, с которыми она шла на казнь.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Кроме четок, были украдены еще ряд золотых и серебряных драгоценностей общей стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов.

Кража произошла вечером в пятницу, 21 мая, но сообщили о ней только сейчас. Сигнализация сработала в 22:30.

Как рассказали в полиции, воры проникли в помещение через окно и разбили стекло, за которым стояли экспонаты. Предполагают, что охваченный пламенем легковой автомобиль, который впоследствии нашли неподалеку, может быть связан с кражей.

Спикер замка заявил, что все предметы имеют «бесценное историческое значение».

Замок Арундел открыли для посетителей после карантина только за два дня до того - во вторник.
ForUm

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