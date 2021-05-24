Европейский Союз требует от белорусских властей немедленного освобождения независимого белорусского журналиста Романа Протасевича и рассмотрит меры, которые будут применены против тех, кто несет ответственность за эти противоправные действия.

Об этом говорится в Декларации Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех 27 государств Евросоюза, полный текст которого обнародован в понедельник на сайте Европейского Совета, передает Укринформ.

«Мы призываем к немедленному освобождению г-на Протасевича. Осуществив такой принудительный акт, власти Беларуси поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления всех нарушений международного авиационного законодательства. Ситуация будет рассмотрена на следующей встрече Европейского Совета. ЕС учтет последствия этих действий, в том числе примет меры против тех, кто несет за них ответственность», - говорится в декларации Высокого представителя ЕС.

Документ напоминает, что 23 мая 2021 года белорусские власти сделали недопустимый шаг и заставили гражданский рейс Ryanair FR4978 осуществить чрезвычайную посадку в Минске. Самолет, принадлежащий европейской компании и осуществлявший перелет между столицами двух государств ЕС с более чем 100 пассажирами на борту, был вынужден совершить такую ​​посадку из-за привлечения военного самолета.

Один из пассажиров этого рейса, независимый белорусский журналист Роман Протасевич, был задержан белорусскими властями, и ему не разрешили продолжить полет из Минска к месту назначения. Этот поступок ЕС рассматривает как еще одну откровенную попытку властей Беларуси заставить замолчать все оппозиционные голоса в стране.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.