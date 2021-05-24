Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект Закона «О службе военного капелланства». Ко второму чтению депутатам предложили внести изменения в законопроект, который в сегодняшней редакции лишает военнослужащих верующих УПЦ пастырской опеки со стороны священнослужителей своей Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», глава Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий в 2009-2010 годах Юрий Решетников в комментарии рассказал о последствиях законопроекта и возможных путях решения спорных вопросов.

«Прежде всего следует напомнить, что верующие Украинской Православной Церкви военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований стали дискриминируемыми в возможности получения духовного окормления со стороны священнослужителей своей Церкви еще в конце 2018 года, когда был принят печально известный закон №5309 о переименовании Украинской Православной Церкви.

Первое предложение 5 пункта этого закона говорит, что дискриминация верующих не допускается, но уже во втором предложении этого же пункта отмечается, что запрещается допуск к Вооруженным силам Украины священнослужителям тех религиозных организаций, руководящие центры которых якобы находятся в государстве-агрессоре. Таким образом с 2018 года украинские военнослужащие, верующие Украинской Православной Церкви, уже были дискриминированы», - отметил Юрий Решетников.

По его словам, принятый 21 мая законопроект мог бы исправить эту ситуацию. «Накануне принятия Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий подал обращение к председателю Верховной Рады с конкретными предложениями, которые могли бы эту ситуацию исправить и действительно снять проблему дискриминации верующих Украинской Православной Церкви, но пока это не было учтено», - рассказал он.

«Накануне рассмотрения законопроекта в первом чтении состоялось заседание профильного Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в заключении которого отмечается целесообразность снятия одного из таких дискриминационных пунктов нового законопроекта. Пока нет стенограммы заседания, и мы не можем утверждать, было ли сейчас учтено Верховной Радой мнение Комитета при голосовании 21 мая 2021 года», - добавил религиозный эксперт.

Юрий Решетников отметил, что если это произошло, можно было бы констатировать, что это – шаг навстречу Украинской Православной Церкви, хотя все равно остается проблема пятого пункта закона №5309 о переименовании, который упоминался ранее. «Если этого не произошло, то мы можем действительно утверждать, что в той редакции, которая содержится на сайте Верховной Рады Украины и которая подавалась 21 мая в сессионный зал, есть положения, которые будут дискриминационными по отношению к военнослужащим верующим Украинской Православной Церкви, и собственно к самой Украинской Православной Церкви в целом, поскольку речь идет об участии или неучастии УПЦ в деятельности межконфессионных совещательных органах. Благодаря этим дискриминационным положением фактически священнослужители УПЦ лишаются такого права», - сказал он.

Религиозный эксперт уверен, что если значительная часть военнослужащих будет лишена права на реализацию свободы совести из-за своей религиозной принадлежности, то есть своего конституционного права, это не только не поспособствует межконфессиональному согласию, а еще больше углубит обострение ситуации в обществе на религиозной почве, поскольку речь идет о значительной части Украины, граждане которой верны Украинской Православной Церкви.

«Сейчас спорный закон №4626 «О службе военного капелланства» принят Верховной Радой в первом чтении 21 мая 2021 и готовится ко второму чтению. Это определенная интрига, поскольку никто не может предсказать, какие предложения будут представлены ко второму чтению, ведь любой из 450-ти депутатов может подать свои замечания и правки в закон за это время. Мы готовим свои предложения по улучшению этого закона, но вполне допускаем, что будут «улучшения» и у наших «оппонентов» с противоположными и более радикальными правками», - отметил Юрий Решетников.

В завершении религиозный эксперт выразил надежду, что комитет Верховной Рады, который будет готовить этот законопроект ко второму чтению, все же будет выходить из конституционных принципов необходимости обеспечения свободы совести и осознания нецелесообразности углубления межконфессиональных противоречий через все эти возможные риски для нашей страны и общества.