Министр образования Украины Сергей Шкарлет считает, что вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Шкарлет надеется, что вакцинация даст коллективный иммунитет. Также он рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.
«С сентября вряд ли мы уйдем (на «дистанционку», - ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года», - сказал он.
По его словам, перед отопительным сезоном, это где-то конец октября, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.
Также он напомнил о платформе «Всеукраинская школа онлайн». По его словам, кроме того разработаны много собственных платформ, инноваций, которые позволяют преподавателям существенно улучшить дистанционный процесс обучения.
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