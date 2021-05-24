также в разделеОбщество
В Украине зафиксировано 1334 новых случая COVID-19 9
Коронавирус в армии выявлен у 231 человека 8
Рынок земли: Зеленский выступит на форуме "Украина 30" 19
Украинских миротворцев эвакуировали из-за извержения вулкана в Конго 11
Полиция задержала мужчину в Умани, стрелявшего в хасидов 20
С понедельника страну накроет циклон 23
СМИ: Протеже Сытника на должность главы САП Кроловецкая имеет долю в «янтарном бизнесе» 20
В Украине привито от коронавируса более 970 тысяч человек 11
Российские летчики катапультировались из стоявшего самолета в Крыму 23
В Италии планируют обжаловать оправдательный приговор Маркиву 15
За сутки обнаружили более 2500 случаев заболевания 24
В Украине еще одна область остается в «оранжевой» зоне 31
Одесский судья, вынесший приговор Стерненко, заявил о выстрелах по окнам своего кабинета 23
Полиция заблокировала порносайт, ссылка на который была в учебнике Авраменко 21
СБУ разоблачила ботоферму, управляемую из РФ 20
Очередная партия модернизированных танков поступила в ВСУ 39
За сутки в Украине сделали 17,5 тысяч прививок 17
Сегодня состоится финал Евровидения 2021 46

Сегодня, 24 мая, состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по испанскому, немецкому и французскому языкам. Участие в тестировании примут более 3 тысяч абитуриентов.

ВНО в этом году будет проходить с соблюдением противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин, передает УНИАН.

Допуск участников к пунктам начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который им рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Процедура допуска к пункту тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход в них будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
  • паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен к пункту проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также опоздания.

Каждый участник сертификационной работы может взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которыми он сможет воспользоваться при необходимости.

Вместе с тем, запрещается иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Их нужно оставить в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Сертификационная работа по испанскому, немецкому и французскому языкам будет состоять из 59 заданий, которые участники должны выполнить в течение 150 минут. За все правильно сделанные задания можно набрать 72 балла.

Участники начнут работу в тестовой тетради с заданий части "Понимание речи на слух (аудирование)", на выполнение которой будет отведено 30 минут. После этого абитуриенты смогут выполнять задания следующих частей в произвольном порядке.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/v-ukraine-segodnya-sostoitsya-vno-2021-po-trem-inostrannym-yazykam-novosti-ukrainy-11429761.html
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
0
Теги