Сегодня, 24 мая, состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по испанскому, немецкому и французскому языкам. Участие в тестировании примут более 3 тысяч абитуриентов.

ВНО в этом году будет проходить с соблюдением противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин, передает УНИАН.

Допуск участников к пунктам начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который им рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Процедура допуска к пункту тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход в них будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен к пункту проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также опоздания.

Каждый участник сертификационной работы может взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которыми он сможет воспользоваться при необходимости.

Вместе с тем, запрещается иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Их нужно оставить в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Сертификационная работа по испанскому, немецкому и французскому языкам будет состоять из 59 заданий, которые участники должны выполнить в течение 150 минут. За все правильно сделанные задания можно набрать 72 балла.

Участники начнут работу в тестовой тетради с заданий части "Понимание речи на слух (аудирование)", на выполнение которой будет отведено 30 минут. После этого абитуриенты смогут выполнять задания следующих частей в произвольном порядке.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/v-ukraine-segodnya-sostoitsya-vno-2021-po-trem-inostrannym-yazykam-novosti-ukrainy-11429761.html