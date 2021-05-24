Международная организация гражданской авиации выразила свое отношение к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и считает этот случай таким, что может противоречить Чикагской конвенции.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Международной организации гражданской авиации (ИКАО), опубликованное на странице организации в Твиттере.

«ИКАО глубоко обеспокоена очевидной принудительной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, может противоречить Чикагской конвенции», — говорится в заявлении.

В ИКАО также выразили надежду на то, что заинтересованные страны и операторы предоставят больше официально подтвержденной информации.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 25 мая 2021 года, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.