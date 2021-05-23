также в разделеМир
В минском аэропорту задержали основателя Nexta 22
США вакцинировали от коронавируса 129 млн человек 12
Уже более миллиона COVID-смертей в Латинской Америке 10
Польша первой из стран НАТО закупит турецкие боевые беспилотники 14
На ультрамарафоне в Китае погиб 21 человек 19
Глава Минобороны Британии обвинил Россию в эскалации обстановки 13
Израиль подсчитал сумму ущерба от ракетных обстрелов и беспорядков 16
Состоялся финал Евровидения 2021 115
ЕС может начать делать заявления без Венгрии 33
Глава Евросовета собирает лидеров ЕС из-за провокаций России 35
YouTube будет вставлять рекламу во все видео 15
В сектор Газа доставили первую гуманитарную помощь 22
В белорусской колонии умер политзаключенный 54
Канада поделится вакцинами от коронавируса с другими странами 14
В Беларуси намерены запретить бело-красно-белый флаг 72
В Китае произошло мощное землетрясение 24
В Кремле ответили на санкции США 29
Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном 15

Глава Еврокомиссии, главного органа ЕС, Урсула фон дер Ляйен прокомментировала экстренную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair 23 мая, на борту которого находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В своем микроблоге в Twitter она называла инцидент с самолетом неприемлемым. Многие европейские лидеры выступили с требованием освободить Протасевича, которому грозит смертная казнь, и расследовать факт экстренной посадки самолета.

Глава Еврокомиссии также заявила, что все пассажиры должны иметь возможность вылететь в Вильнюс - самолет следовал по маршруту Афины-Вильнюс, но приземлился в Минске после сообщения о минировании.

"Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", - заявила она.

Президент Евросовета Шарль Мишель также призвал отпустить самолет и всех пассажиров.

"По поводу этого инцидента необходимо расследование ICAO", - написал он в Twitter.

Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко канал Пул первого сразу после посадки рейса опубликовал пост с заголовком Беларусь защитила Европу. В нем подчеркивалось: "О ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать".

Пользователи сети обрушились с критикой на авиакомпанию Ryanair. В комментариях к последнему посту компании в Instagram от нее потребовали объяснений, а также обвинили в "преступлении против человечества" и назвали "сообщником диктатора".

"Позор вам за поддержку незаконного режима и политических репрессий в Беларуси!", - критиковали компанию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
14
Теги