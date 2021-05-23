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Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес назвал Россию противником и "угрозой номер один" для Великобритании. Об этом в субботу, 22 мая, он заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

«Мы попытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», - подчеркнул он.

Глава Минобороны отметил также излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ.

«Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей», - сообщил глава британского Минобороны.

«Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени», - добавил он.

Напомним, лидеры стран Евросоюза на специальном заседании в Брюсселе 24-25 мая 2021 года проведут стратегические дебаты по России и обсудят ее незаконные и провокационные шаги. 
ForUm

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