также в разделеРелигия
Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви 6
Митрополит Онуфрий рассказал, что завещал «апостол Любви» Иоанн Богослов 7
Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии 6
Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога 7
На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ 9
В Киеве УПЦ передала обувь детям с инвалидностью 10
На Волыни Предстоятель УПЦ заложил памятную капсулу на месте строительства нового храма 10
РПЦ высказала официальную позицию в отношении вакцинации 10
Епископ УПЦ рассказал, в каких случаях православные не могут молиться за верующих других конфессий 22
Митрополит Антоний рассказал о смысле главных слов «апостола Любви» Иоанна Богослова 9
Врач-священник УПЦ рассказал о духовных причинах пандемии COVID-19 9
Болгарский митрополит заявил, что трудности - свидетельство истинности УПЦ 11
Управделами УПЦ запретил в служении священника, который ушел в раскол 11
Сербский Патриарх заявил, что поддержка канонической УПЦ важна для единства в Православии 9
Сербский Патриарх заявил, что для Церкви важно сохранить канонический порядок в Православии 20
28 детей за 28 лет брака - В Одессе священник УПЦ создал православный центр для приемных детей 12
Митрополит УПЦ рассказал о духовном богатстве, которое есть у каждого христианина 26
На совещании ОБСЕ правозащитники призвали власть остановить разжигание вражды против УПЦ в СМИ 19

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал исключить из законопроекта №4626 положения, лишающие военнослужащих-верующих УПЦ пастырской опеки.

Фото: www.rada.gov.ua

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 21 мая во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 299 голосами был принят за основу в первом чтении проект Закона о «Службе военного капелланства» №4626. 

Как сообщалось, несмотря на то, что на сайте Верховной Рады в целях законопроекта подчеркивается поликонфесионность нашего государства и говорится о «равенстве представителей всех вероисповеданий по удовлетворению их религиозных потребностей», проект Закона №4626 содержит ряд дискриминационных положений относительно верных УПЦ.

При разработке законопроекта были приглашены представители различных конфессий Украины, кроме представителей Украинской Православной Церкви.

Однако, после критики данной законодательной инициативы религиозными экспертами и по представлению некоторых народных избранников, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил внести ряд изменений в проект закона №4626. В частности исключить часть третью статьи 7, которая направлена ​​в первую очередь против священнослужителей УПЦ. В ней говорится, что «не может быть капелланом лицо, являющееся членом религиозной организации устав (положение) которой не соответствуют требованиям, определенным в статье 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях»».

В то же время Комитет обратился к Председателю Верховной Рады Украины с предложением объявить «при рассмотрении данного законопроекта на пленарном заседании о необходимости внесения предложений и поправок касательно исправлений, уточнений, устранению ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей указанного законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении и соответствуют предмету правового регулирования законопроекта».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги