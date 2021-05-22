На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 22 мая осуществили обстрел позиций украинских военных. От пули снайпера получил ранение военнослужащий.
«В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое», - говорится в сообщении.
На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.
Напомним, на Донбассе боевики ранили трех украинских военных.
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