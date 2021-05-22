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В Ривне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Предварительно известно о четырех травмированных.

Авария произошла на улице Дубенской.

«В настоящее время спасатели, медики и полицейские оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием 3-х автомобилей. Предварительная информация о четырех травмированных. Информация уточняется и обновляется», - говорится в сообщении.
ForUm

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