В Ривне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Предварительно известно о четырех травмированных.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Авария произошла на улице Дубенской.
«В настоящее время спасатели, медики и полицейские оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием 3-х автомобилей. Предварительная информация о четырех травмированных. Информация уточняется и обновляется», - говорится в сообщении.
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