Сегодня, 22 мая в Роттердаме состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021, в ходе которого определится победитель.
Украину в этом году представляет группа GO_A c песней Шум (Shum). Представитель от Украины выступит в финале под номером 19.
Посмотреть трансляцию финала Евровидения 2021 в Украине можно на телеканалах СТБ і UA: Перший.
Представители от Украины, группа Go_A выступила на конкурсе 18 мая, в первом полуфинале. По результатам голосования группа вышла в гранд-финал.
Выступление украинской группы активно обсуждают пользователи Сети из разных стран. Отзывы преимущественно положительные.
В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов, и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в финале.
- Кипр: Elena Tsagrinou — El Diablo
- Албания: Anxhela Peristeri — Karma
- Израиль: Eden Alene — Set Me Free
- Бельгия: Hooverphonic — The Wrong Place
- Россия: Manizha — Russian Woman
- Мальта: Destiny — Je Me Casse
- Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
- Сербия: Hurricane — Loco Loco
- Великобритания: James Newman — Embers
- Греция: Stefania — Last Dance
- Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
- Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
- Испания: Blas Cantó - Voy A Quedarme
- Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
- Германия: Jendrik — I Don’t Feel Hate
- Финляндия: Blind Channel — Dark Side
- Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
- Литва: The Roop — Discoteque
- Украина: Go_A — SHUM
- Франция: Barbara Pravi — Voilà
- Азербайджан: Efendi — Mata Hari
- Норвегия: TIX — Fallen Angel
- Нидерланды: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age
- Италия: Måneskin — Zitti E Buoni
- Швеция: Tusse — Voices
- Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
Прогнозы букмекеров относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2021 изменились после второго полуфинала.
Италия, Франция и Мальта расположились на первом, втором и третьем местах соответственно. Итальянская рок-группа Måneskin уже долгое время уверенно занимает лидирующую позицию.
По предварительным ставкам букмекеров, Go_A с песней Shum могут войти в пятерку победителей в финале.
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