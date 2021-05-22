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Сегодня, 22 мая в Роттердаме состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021, в ходе которого определится победитель.

Украину в этом году представляет группа GO_A c песней Шум (Shum). Представитель от Украины выступит в финале под номером 19.

Посмотреть трансляцию финала Евровидения 2021 в Украине можно на телеканалах СТБ і UA: Перший.

Представители от Украины, группа Go_A выступила на конкурсе 18 мая, в первом полуфинале. По результатам голосования группа вышла в гранд-финал.

Выступление украинской группы активно обсуждают пользователи Сети из разных стран. Отзывы преимущественно положительные.

В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов, и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в финале.

  1. Кипр: Elena Tsagrinou — El Diablo
  2. Албания: Anxhela Peristeri — Karma
  3. Израиль: Eden Alene — Set Me Free
  4. Бельгия: Hooverphonic — The Wrong Place
  5. Россия: Manizha — Russian Woman
  6. Мальта: Destiny — Je Me Casse
  7. Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
  8. Сербия: Hurricane — Loco Loco
  9. Великобритания: James Newman — Embers
  10. Греция: Stefania — Last Dance
  11. Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
  12. Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
  13. Испания: Blas Cantó - Voy A Quedarme
  14. Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  15. Германия: Jendrik — I Don’t Feel Hate
  16. Финляндия: Blind Channel — Dark Side
  17. Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  18. Литва: The Roop — Discoteque
  19. Украина: Go_A — SHUM
  20. Франция: Barbara Pravi — Voilà
  21. Азербайджан: Efendi — Mata Hari
  22. Норвегия: TIX — Fallen Angel
  23. Нидерланды: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age
  24. Италия: Måneskin — Zitti E Buoni
  25. Швеция: Tusse — Voices
  26. Сан-Марино: Senhit — Adrenalina

Прогнозы букмекеров относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2021 изменились после второго полуфинала.

Италия, Франция и Мальта расположились на первом, втором и третьем местах соответственно. Итальянская рок-группа Måneskin уже долгое время уверенно занимает лидирующую позицию.

По предварительным ставкам букмекеров, Go_A с песней Shum могут войти в пятерку победителей в финале.
ForUm

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