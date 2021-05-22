Сегодня, 22 мая в Роттердаме состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021, в ходе которого определится победитель.

Украину в этом году представляет группа GO_A c песней Шум (Shum). Представитель от Украины выступит в финале под номером 19.

Посмотреть трансляцию финала Евровидения 2021 в Украине можно на телеканалах СТБ і UA: Перший.

Представители от Украины, группа Go_A выступила на конкурсе 18 мая, в первом полуфинале. По результатам голосования группа вышла в гранд-финал.

Выступление украинской группы активно обсуждают пользователи Сети из разных стран. Отзывы преимущественно положительные.

В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов, и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в финале.

Кипр: Elena Tsagrinou — El Diablo Албания: Anxhela Peristeri — Karma Израиль: Eden Alene — Set Me Free Бельгия: Hooverphonic — The Wrong Place Россия: Manizha — Russian Woman Мальта: Destiny — Je Me Casse Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side Сербия: Hurricane — Loco Loco Великобритания: James Newman — Embers Греция: Stefania — Last Dance Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years Испания: Blas Cantó - Voy A Quedarme Молдова: Natalia Gordienko — Sugar Германия: Jendrik — I Don’t Feel Hate Финляндия: Blind Channel — Dark Side Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old Литва: The Roop — Discoteque Украина: Go_A — SHUM Франция: Barbara Pravi — Voilà Азербайджан: Efendi — Mata Hari Норвегия: TIX — Fallen Angel Нидерланды: Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age Италия: Måneskin — Zitti E Buoni Швеция: Tusse — Voices Сан-Марино: Senhit — Adrenalina

Прогнозы букмекеров относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2021 изменились после второго полуфинала.

Италия, Франция и Мальта расположились на первом, втором и третьем местах соответственно. Итальянская рок-группа Måneskin уже долгое время уверенно занимает лидирующую позицию.

По предварительным ставкам букмекеров, Go_A с песней Shum могут войти в пятерку победителей в финале.