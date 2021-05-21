Стали известны все участники финала песенного конкурса Евровидение-2021, который проходит в нидерландском Роттердаме.

Как сообщает Укринформ, во втором полуфинале приняли участие представители 17 стран.

По итогам голосования, в финал вышли десять исполнителей, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдову, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.

Кроме того, в финал шоу автоматически проходят пять стран - учредительниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, которое принимает конкурс, то есть Нидерланды.

Напомним, 18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, в котором выступили 16 участников, среди них украинская группа Go_A.

Тогда, кроме Украины, в финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

Финал песенного конкурса состоится 22 мая.