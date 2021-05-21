Львовский горсовет откорректировал стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах. Так, стоимость за одну поездку в автобусах составит 10 грн. В электротранспорте тоже 10 грн - при покупке билета у водителя, 9 грн - при покупке билета в точках продаж (киосках) и 8 грн 50 коп. для тех, кто оплачивает проезд онлайн, сообщила пресс-служба горсовета.

При этом сохраняется льготный проезд для всех категорий льготников. Решение вступят в силу с момента опубликования.

Как отметила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, это компромиссное решение, поскольку экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах составляет 14,6 грн, а в электротранспорте - 12,4 грн.

Студенты же смогут покупать билеты по цене 5 грн.

«На самом деле более социальное решение трудно найти, ведь себестоимость автобусных перевозок составляет 14 грн. Мы же говорим о незначительной корректировке. К тому же все пенсионеры ездят во Львове бесплатно. Плюс люди, которые имеют соответствующие льготы, тоже. Притом государство ни одной гривни на компенсацию льготных перевозок, предусмотренных законами Украины, не дает. Это все ложится на бюджет города. Я думаю, что все жители это поддержат, чтобы в дальнейшем ездить в нормальном транспорте и иметь е-билет. Должен быть здравый смысл», - прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый.