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22-23 мая в столице состоится «Спринт Триатлон Кубок Киева 2021».

В рамках мероприятия будет проходить Чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут пройти квалификации на международные соревнования, сообщила пресс-служба КГГА.

Кроме того, участие в детских забегах примут участие спортсмены в возрасте от 1 до 12 лет.

Мероприятие будет проходить по маршрутам:

  • Почтовая площадь, причал 10 - Набережное шоссе – Набережное шоссе, 11-А (Памятник основателям Киева) – Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1;
  • Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - остановка общественного транспорта «Мостовой переход» - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1.

По информации организаторов, во время проведения соревнований движение будет перекрыто по следующему графику: с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади; с 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10).

Также организаторы обнародовали график перекрытия движения по отдельным улицам. График перекрытия улиц 22 мая:

в ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) - с 14:30 до 17:30;

ул. Петра Сагайдачного - с 14:30 до 17:30.

График перекрытия улиц 23 мая: ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30;

Боричев спуск - с 07:00 до 12:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30; Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30.

Об изменениях движения общественного наземного транспорта на время перекрытия улиц будет сообщено дополнительно.
ForUm

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