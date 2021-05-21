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В Калушском районе Ивано-Франковской области в результате падения грузовика в реку погибли два человека, еще один человек – травмирован, сообщает пресс-служба областной полиции.

В четверг, 20 мая, около 22:09 в селе Шевченково, Выготской ТО с моста упал в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили сотрудники ГосЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь.

По предварительной информации правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Подлески. Еще один пассажир 1991 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение.

Причину аварии установит расследование. Предварительно водитель не справился с управлением и «КамАЗ» с моста упал в реку.
ForUm

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