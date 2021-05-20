Во время пресс конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал празднование своего дня рождения в январе в период действия карантина в квартире совладельца студии «Квартал-95» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Президент заявил, что вечеринка была для него «сюрпризом», который устроили его друзья. Также Зеленский подтвердил, что на празднике находилось около 30 гостей. В тот период действовало карантинное ограничение массовых мероприятий не более 20 человек - о чем говорилось в расследовании журналистов «Зе-карантин».

Зеленский сообщил, что празднование дня рождения, которое состоялось 29 января этого года, для него устроили коллеги из «Студии «Квартал-95».

«Я праздновал день рождения в своей квартире, которая находится по адресу Грушевского, 9а. Квартира господина Миндича в этом же доме. Господин Миндич является коммерческим директором студии «Квартал-95» и был им до моего президентства. Господин Миндич имеет прекрасные рабочие теплые отношения с актерами и авторами студии «Квартал-95». «Студия Квартал-95» вместе с господином Миндичем, зная, что я буду дома в своей квартире в свой день рождения, сделали мне сюрприз и позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх и вошел. Да, был крутой сюрприз», - рассказал президент.

Зеленский добавил, что на праздновании «было где-то около 30 человек, был весь коллектив, они были со своими женами».

В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действовали в тот период (с 25 января по 28 февраля), запрещалось проведение массовых мероприятий, «в которых принимает участие более 20 человек и не выдержана дистанция в 1,5 метра».

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали тогда представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко.

Также были участники «Квартала-95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер «Слуги народа» Алексей Кирющенко.

По подсчетам «Схем», празднование продолжалось около 8 часов и на нем находились около 30 человек, и никто из них не был в защитной маске.