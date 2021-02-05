25 января президент Владимир Зеленский обратился к украинцам: «Завершение локдауна не означает завершения войны с COVID-19. Поэтому я лично очень вас прошу: продолжайте соблюдать правила безопасности. Носите маски, дезинфицируйте руки, держите дистанцию».

В Украине локдаун закончился 24 января, а уже на следующий день, в понедельник, у Зеленского был 43-й день рождения. Правда, празднование, как впоследствии выяснили журналисты, назначили на пятницу, 29 января, сообщают «Схемы».

В тот период продолжали действовать другие карантинные мероприятия в стране. 29 января 2021 «Схемы» зафиксировали, как кортеж Зеленского в 19:00 оставил Офис президента. Авто журналистов заблокировал полицейский автомобиль, но уже через несколько минут после того авто из кортежа съемочная группа нашла на территории дома по адресу Грушевского 9а, где расположена квартира президента. Вокруг здания журналисты заметили сотрудников УГО и машины полицейских. А кортеж главы государства почти сразу покинул двор дома. Там же «Схемы» заметили Mercedes, которым пользуется руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По данным «Схем», само мероприятие состоялось в другой квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии «Квартал-95» и близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. Также были участники «Квартала-95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер «Слуги народа» Алексей Кирющенко.

Празднование президентского дня рождения продолжалось около восьми часов. По подсчетам журналистов, только по тому, что им удалось увидеть и зафиксировать в квартире на Грушевского 9а – там находилось около 30 гостей. Ни один из них, кроме персонала, не был в защитной маске: ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси.

«Схемы» спросили у Зеленского, на какой основе – платной или бесплатной – Миндич предоставил ему квартиру для празднования. И как президент может гарантировать, что такая близкая дружба не влечет олигархического влияния на его государственные решения?

В Офисе президента на запрос журналистов до публикации материала не ответили.