Сегодня, 20 мая, вступил в силу акт «The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021», которым Украина включен в перечень так называемых «определенных стран» (англ. «Designated countries»). Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«Сегодня вступает в силу документ «The Driving Licences Order 2021», согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов! В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине», - сказал Аваков.

Отмечается, что этот акт - результат почти пятилетней плодотворной работы Министерства внутренних дел Украины и Министерства иностранных дел Украины с британскими коллегами по оценке соответствия стандартов подготовки водителей в двух странах.

Отныне каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов.

Введение указанной процедуры создаст благоприятные условия для граждан Украины, проживающих в Великобритании и позволит сохранить финансовые и временные ресурсы.

С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение.

Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока.