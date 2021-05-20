Детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-начальнику Центра обеспечения производства Укрзализныци и подчиненному ему начальнику управления в злоупотреблении служебным положением, которые нанесли 103 млн гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Установлено, что в начале 2017 чиновники Укрзализныци предприняли согласованные действия к тому, чтобы один из поставщиков дизельного топлива получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму почти 103 млн гривен.

Более того, несмотря на наличие действующих предыдущих контрактов, которые позволяли Укрзализныце продолжать получать топливо по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, выше на 15-20% расценкам.

Наряду с указанными лицами о подозрении в установленном законом порядке сообщено также и организатору этого преступления – высокопоставленному представителю поставщика дизельного топлива, который уже находится в международном розыске по другому делу.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.