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Формат мероприятий ко Дню Киева адаптировали к карантинным требованиям, сообщила пресс-служба КГГА.

Главными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле.

Праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого Андреевским спуском.

29 мая киевлян ждет торжественное открытие пятидесятого Киевского международного кинофестиваля «Молодость», который вновь пройдет в оупен-эйр формате в течение недели. Зрителям продемонстрируют около 200 кинокартин.

29-30 мая на Певческом поле состоится Kyiv fan fest.

30 мая на Крещатике стартует традиционный спортивный благотворительный проект «Пробег под каштанами».

29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок столицы», Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, а также парусная регата на Киевском речном вокзале.

Департамент культуры продолжит реализацию проекта «Художники столицы - киевлянам» с участием муниципальных творческих коллективов, которые будут играть в эти дни в парках и скверах города.

Муниципальные музеи Киева также подготовили интересную программу для посетителей.
ForUm

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