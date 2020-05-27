В этом году День Киева 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом, сообщил портал города.

В эфире телеканала «Киев» утром состоится праздничная программа.

В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов «Прогулки по Киеву», «Киев, который мы любим», «Портреты» и «Истории».

Кроме того, состоится трансляция «Пробега под каштанами», который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], «On I Ona», «ADAM», «Нумер 482», «Green Grey».

Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах.

Так, Академический камерный хор «Крещатик» создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко «Як тебе не любить, Києве мій!».

Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства «Песня над Днепром-2020» имени Анатолия Авдеевского покажут на youtubе-канале UA: ESTRADA.TV.

Также в сети покажут гала-концерт «Мировые шедевры» с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

Напомним, на День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов.

Возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.