Об этом он написал в Facebook.

«Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, завораживающее цветение каштанов и застройки «недоразумения». Так, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим», - подчеркнул Президент.

Он рассказал, что переехал в Киев в 2003 году и на себе почувствовал, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять.

«Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства и бывший руководитель студии «Квартал 95» отметил, что в Киеве нашлось место на карте «Кварталу 95», в этом городе родились его дети и, «конечно, в сердце этого города рождается свобода».

«Киев, я люблю тебя! Kyiv, I love you!» - написал Зеленский.

День Киева традиционно отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году столица празднует 1537-летие. Обычно празднование продолжаются два дня - с субботы. В этом году кроме традиционного вернисажа на Андреевском спуске в Киеве торжественно открыли новый мост, который соединил экскурсионные маршруты от Владимирской горки до Арки Дружбы народов.

В воскресенье празднования начались традиционным - уже 27-м - «Пробегом под каштанами» с участием мэра Виталия Кличко.