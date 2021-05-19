Площадь самого большого в мире айсберга A-76, отколовшегося от западной части Антарктиды, составляет около 4320 квадратных километров. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).

«Огромный айсберг откололся от западной стороны шельфового ледника Фильхнера, находящегося в море Уэдделла в Антарктиде. Размер айсберга, который получил название А-76, составляет около 4320 квадратных километров, что в настоящее время делает его самым большим айсбергом в мире», - заявили в ведомстве.

Длина айсберга составляет около 170 км, а ширина - 25 км. Он чуть больше территорию испанского острова Майорка.

Отмечается, что отныне на втором месте находится айсберг A-32A с площадью около 3880 квадратных километров, который также находится в море Уэнделла.