«Представительство» МИД РФ в Симферополе посоветовало госсекретарю США Энтони Блинкену сосредоточиться на проблемах США в ответ на его слова о якобы имеющих место злоупотреблениях России в Крыму.

«Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США. Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения. Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму», - написало представительство на своей англоязычной странице в Twitter.

Г-н Блинкен, без Вас обойдёмся и в радости и в печали. Займитесь 🇺🇸 проблемами.



Для начала можно отчитаться о проделанном за 19 лет военного присутствия в Афганистане. Расскажите о достижениях, кроме убитых мирных жителей.



Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму. https://t.co/Hx5y2hUFmG — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 18, 2021

Блинкен во вторник в Twitter опубликовал запись, в которой указал на злоупотребления полномочиями со стороны российских властей в Крыму. Он заявил, что США осуждают российские злоупотребления в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают, «как 77 лет назад началась депортацияСталиным крымских татар с их родного полуострова».

В этом же сообщении он подтвердил, что американская сторона примет участие в инициированном Украиной форуме «Крымская платформа».