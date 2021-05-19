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«Представительство» МИД РФ в Симферополе посоветовало госсекретарю США Энтони Блинкену сосредоточиться на проблемах США в ответ на его слова о якобы имеющих место злоупотреблениях России в Крыму.

«Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США. Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения. Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму», - написало представительство на своей англоязычной странице в Twitter.

 

 

Блинкен во вторник в Twitter опубликовал запись, в которой указал на злоупотребления полномочиями со стороны российских властей в Крыму. Он заявил, что США осуждают российские злоупотребления в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают, «как 77 лет назад началась депортацияСталиным крымских татар с их родного полуострова».

В этом же сообщении он подтвердил, что американская сторона примет участие в инициированном Украиной форуме «Крымская платформа».
ForUm

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