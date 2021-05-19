Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» №5068, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Целью законопроекта является совершенствование порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия для практической реализации принципа верховенства права, обеспечения соответствия кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, повышение институциональной способности Высшего совета правосудия, повышение уровня общественного доверия к органам судейского управления в частности и судебной власти в целом.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и «О Высшем совете правосудия», которыми определить:

порядок образования и деятельности Этического совета, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и/или в сфере судебной реформы в соответствии с международными договорами Украины;

полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности и предоставления органу избрания (назначения) списка кандидатов, рекомендованных для избрания (назначения) на должность члена Высшего совета правосудия. Такой список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов Высшего совета правосудия;

конкурсные принципы отбора кандидатов для осуществления соответствующим органом избрания (назначения) члена Высшего совета правосудия. Избранным (назначенным) на должность члена Высшего совета правосудия может быть лицо, подавшее документы в порядке, установленном законом Украины «О Высшем совете правосудия», соответствует требованиям, определенным статьей 6 настоящего закона, прошедшее специальную проверку и включено в список кандидатов, рекомендованных Этическим советом для избрания (назначения) на должность члена Высшего совета правосудия;

порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Разделом II «Заключительные и переходные положения» законопроекта предусмотрено осуществление Этическим советом в течение трех месяцев со дня утверждения его персонального состава оценки соответствия членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного суда), избранных (назначенных) до вступления в силу настоящего закона, критериям профессиональной этики и добродетели. По результатам такой оценки Этический совет может принять решение о внесении в соответствующий орган, избравший (назначил) члена Высшего совета правосудия, мотивированной рекомендации о его увольнении по основаниям, определенным пунктами 3-5 части первой статьи 24 закона Украины «О Высшем совете правосудия».