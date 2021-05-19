Итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского будет проведена с соблюдением всех необходимых карантинных противоэпидемических мер и продлится 2-2,5 часа.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Большая конференция президента Владимира Зеленского будет подводить своеобразный итог двух лет работы, проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах, обозначит дальнейшие направления трансформации страны и частично приоткроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия нашей независимости», - заявил он.

По словам Подоляка, необходимые карантинные меры будут соблюдены в полном объеме – это и частичное ограничение численности, и большое помещение в ГП «Антонов», и социальное дистанцирование, и обязательное применение средств индивидуальной защиты.

«Тем не менее, постараемся аккредитовать максимально возможное количество представителей средств массовой информации. Продолжительность беседы, понимая важность и актуальность прямой коммуникации президента и журналистов, составит предварительно 2-2,5 часа», - добавил советник руководителя ОП.

Подоляк отметил, что модерацией, скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева.

Напомним, в четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.