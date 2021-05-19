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Верховной Раде предлагают к подозреваемым в преступлениях против национальной безопасности применять меру пресечения исключительно содержания под стражей.

Сегодня на заседании парламента народный депутат Украины Оксана Савчук (внефракционная) сообщила, что вчера зарегистрировала проект закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (об особенностях применения мер пресечения за совершение преступлений против основ национальной и общественной безопасности)» (№ 5505), передает УНИАН.

«Если человек обвиняется в государственной измене, то к нему ни в коем случае не может быть применена мера пресечения домашний арест», - сказала она.

По ее словам, законопроектом предусмотрено, что к лицам, которых подозревают в преступлениях против основ национальной и общественной безопасности, не может быть применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а «исключительно дорога в СИЗО».

В настоящее время текст законопроекта отсутствует на официальном сайте парламента.
ForUm

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