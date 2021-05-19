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Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду впервые встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

«Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», - сказал Прайс.

По данным МИД России, личная встреча Лаврова и Блинкена была организована для обсуждения «ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня».

Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Российско-американские отношения ухудшились из-за утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы и участие кибератаках, обострения ситуации на востоке Украины и приговора Алексею Навальному. Обе стороны ввели волну санкций и контрсанкций.

 
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