Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая «О предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», которым предусмотрено увеличение объема расходов на оборону.

Соответствующий указ №196/2021 от 18 мая обнародован на сайте главы государства.

Так решением СНБО в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы решено предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5 процентов от запланированного объема валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины.

Кабинету Министров Украины дано право о предоставлении государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Также поручено обеспечить при подготовке проектов законов о государственном бюджете Украины на 2022 2023, 2024 года увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.