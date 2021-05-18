Сегодня, 18 мая 2021, прокуратура Крыма совместно с управлением СБУ проводят санкционированный обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о труде на судах, осуществляющих заходы в закрытые Украиной порты Крымского полуострова для разгрузки и загрузки различного рода грузов, а также периодически проходят в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.

«То есть, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном полуострове», - отметили в прокуратуре.

К тому же, указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом определения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.