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В результате ДТП, которое произошло в районе Ападжайам, провинции Денизли на западе Турции погибли двое граждан Украины, еще двое находятся в больнице.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационное агентство DHA.

«Автомобиль двигался из Денизли в направлении Анталии. Вследствие потери управления он съехал с дороги и перевернулся», - сообщили правоохранители, прибывшие на место аварии.

Из четырех человек, находившихся в автомобиле, один человек погиб на месте, трое были госпитализированы в больницу Аджипайаму. Позднее еще один человек скончался в больнице от полученных травм.

ДТП произошло вчера вечером, около 20.30.

В машине находились двое мужчин и две женщины. 27-летний мужчина скончался на месте аварии, а в больнице скончалась 28-летняя женщина. Водитель и женщина-пассажир, которая находилась на переднем сидении, выжили.

Состояние женщины тяжелое. Ее доставили из районной больницы в университетскую больницу в Памуккале.

По информации Укринформа, все четыре человека находились в Турции на отдыхе, они ехали на автомобиле, который был взят в аренду.
ForUm

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