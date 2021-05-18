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Бывший кандидат от «Голоса» на выборах мэра Киева, телеведущий Сергей Притула утверждает, что не будет баллотироваться на выборах мэра Харькова.

«Последнее время страной распространяются слухи про то, что я буду баллотироваться на пост харьковского городского главы. Сегодня настало время сказать честно и откровенно. Я – нет! Я не кандидат на должность харьковского городского главы. Я даже не собирался», — сказал он в обращении.

Политик считает, должность мэра города должен занять харьковчанин.

«Я убежден, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове», — сказал он.

При этом шоумен назвал билборды в Харькове с его изображением «чьим-то развлечением».

«Может, кто-то так развлекается или у кого-то такая стратегия», — говорит Притула, добавив, что сейчас у него другие планы.

«Я могу в два слова рассказать о том, как это дерьмо накидывалось на вентилятор. В конце апреля на нескольких «ватных» телеграмм каналах появилась информация, что я якобы собираюсь баллотироваться в Харькове. Затем эту инфу разогнали сайты-помойки. Потом кто-то вложил «бабла» и развесил по Харькову несколько билбордов с моим именем, чтобы их пофоткать и разогнать по второму кругу. Затем под съезд партийцев «Голоса», который мы проводили 15 мая в Киеве, кто пригнал бабушек с плакатами и нарванных блогеров», - сказал он.

30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала постановление о назначении на 31 октября 2021 года выборов мэра Харькова на замену умершему 17 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите» Геннадию Кернесу, в третий раз избранному мэром Харькова на прошлых выборах.
ForUm

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