Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас в бюджете выделено достаточно средств для закупки вакцин от COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что бюджет Министерства здравоохранения Украины является достаточным для борьбы с пандемией, Шмыгаль отметил: «Распределяя средства на вакцины, я опираюсь не на какие эфемерные данные, а в первую очередь, на данные Минздрава, на данные Министерства финансов. И дальше мы сотрудничаем с бюджетным комитетом. Поэтому достаточное количество средств было заложено - на тот момент, когда средства закладывались... на тот момент, когда утверждался бюджет, было достаточно».

В дальнейшем, напомнил он, при необходимости парламент готов был добавить средства на вакцины. «6,5 миллиарда также было добавлено перераспределением бюджета», - сказал Шмыгаль.

«Сейчас, по данным Минздрава, этих средств достаточно для того, чтобы обеспечить, завезти в Украину необходимое количество вакцин, согласно Национальному плану вакцинации, утвержденному правительством», - заверил премьер.