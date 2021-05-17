За выходные (14-17 мая) розничные сети откорректировали цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 — на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизельное топливо — на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л.

В сети KLO «двойка» подешевела на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, «пятерка» — на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л. Также откорректировали свои цены «Параллель», Shell и «Рур груп» (см. табл).

Примечательно, что в сети AMIC цены на бензины выросли на 16-63 коп./л, до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно, а дизельное топливо подешевело до 27,81 грн/л (-0,85 грн/л).

По данным «А-95», 17 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 27 коп./л, до 28,30 грн/л, бензина А-95 — на 48 коп./л, до 29,01 грн/л, ДТ — на 97 коп./л, до 27,39 грн/л.

Отметим, на выходных ряд крупных сетей приостановил реализацию брендового премиального топлива с улучшенными показателями качества, цены на которое превышают среднюю стоимость с учетом предельной наценки. В воскресенье, 16 мая, в Минэкономики разъяснили, что такое топливо не попадает под действие правительственного постановления. На данный момент реализацию брендовых бензинов и ДТ возобновили SOCAR и KLO.

Напомним, 14 мая Кабинет Министров Украины ввел установление максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо.