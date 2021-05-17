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Французский фармацевтический гигант Sanofi совместно с британским партнером GSK заявляют об успешном завершении второго этапа испытаний своей вакцины от COVID.

Об этом говорится в распространенном 17 мая заявлении компаний, передает Укринформ.

«Экспериментальная COVID-вакцина от Sanifi и GSK показали сильный иммунный ответ всех взрослых групп во время второй фазы», ​​- заявили в компаниях.

При этом отмечается, что высокая эффективность вакцины экспериментально подтверждена уже после введения первой дозы.

Третью стадию испытаний планируется начать через несколько недель.

Французский гигант Sanofi не смог создать COVID-вакцину до конца 2020 года. Тогда компании заявили о планах завершить создание своей вакцины до конца 2021 года.
ForUm

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