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Украинские пограничники в пункте пропуска Порубное изъяли нелегальную партию сигарет, спрятанную в торт Наполеон. Оригинальный «десерт» вез в Румынию 23-летний буковинец.

В торте пограничники нашли 79 пачек сигарет, которые нарушитель покрыл сверху кремом и крошками от настоящего коржа.

Кроме того, буковинец перевозил еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет, которые были сложены в сумку для переноски оргтехники.

Товары, оцененные в более чем 11 тысяч гривен, у мужчины изъято, сообщили в ГПСУ.
ForUm

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