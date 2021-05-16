Украинские пограничники в пункте пропуска Порубное изъяли нелегальную партию сигарет, спрятанную в торт Наполеон. Оригинальный «десерт» вез в Румынию 23-летний буковинец.

В торте пограничники нашли 79 пачек сигарет, которые нарушитель покрыл сверху кремом и крошками от настоящего коржа.

Кроме того, буковинец перевозил еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет, которые были сложены в сумку для переноски оргтехники.

Товары, оцененные в более чем 11 тысяч гривен, у мужчины изъято, сообщили в ГПСУ.