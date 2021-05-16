Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газа. В результате удара было разрушено высотное здание.
Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, передает Associated Press.
В высотном здании в городе Газа были расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры.
«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой», - сказал Дюжаррик.
Напомним, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее до атаки.
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