В Киеве, в одной из квартир дома на бульваре Академика Вернадского, в субботу, 15 мая, прогремел взрыв, пострадал мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел около 17:50. Причиной взрыва стала, предварительно, утечка газа.

«В одной из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома на кухне произошел взрыв с последующим горением мусора на площади 1 кв. м», - указано в сообщении.

В момент взрыва в квартире находился 65-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна квартиры и соседних домов.

Обстоятельства произошедшего установят правоохранители.