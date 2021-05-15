также в разделеПроисшествия
В Хмельницкой области произошло масштабное смертельное ДТП на трассе 14
Патрульные в Чернигове застрелили мужчину, который напал на них с ножом 9
На Донбассе боевики 11 раз нарушили «режим тишины» 9
В Николаеве убили известного историка-краеведа 19
Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе 130
На Николаевщине произошла стрельба из-за земли: ранены два человека 12
ООС: Боевики совершили 19 обстрелов, погиб военный 11
В Украине – 7562 новых случая COVID-19 16
На Полтавщине в ДТП погибли двое журналистов 14
На Донбассе оккупанты обстреляли автомобиль группы разминирования 13
Более 10 ранений: На президента ФК «Сумы» совершили покушение 26
В ДТП в Польше погиб 9-летний мальчик из Украины 16
В Ивано-Франковске взорвали BMW выстрелом из гранатомета 36
Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе 18
В Украине – 4538 новых случаев COVID-19 и 356 смертей 46
Вчера оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских военных 9
Во Львове 2-летний ребенок выпал из окна 8 этажа 16
В ДТП под Ривным погибла семья с 1,5-месячным мальчиком 14

В Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие( ДТП), которое устроил пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.

Так, 14 мая в 22:51 в Сватовской полиции поступило сообщение о том, что в селе Мостки, на улице Покровской, возле дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги