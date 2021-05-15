также в разделеПроисшествия
В Хмельницкой области произошло масштабное смертельное ДТП на трассе 14
Патрульные в Чернигове застрелили мужчину, который напал на них с ножом 9
На Луганщине пьяный водитель сбил четырех подростков 12
В Николаеве убили известного историка-краеведа 19
Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе 130
На Николаевщине произошла стрельба из-за земли: ранены два человека 12
ООС: Боевики совершили 19 обстрелов, погиб военный 11
В Украине – 7562 новых случая COVID-19 16
На Полтавщине в ДТП погибли двое журналистов 14
На Донбассе оккупанты обстреляли автомобиль группы разминирования 13
Более 10 ранений: На президента ФК «Сумы» совершили покушение 26
В ДТП в Польше погиб 9-летний мальчик из Украины 16
В Ивано-Франковске взорвали BMW выстрелом из гранатомета 36
Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе 18
В Украине – 4538 новых случаев COVID-19 и 356 смертей 46
Вчера оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских военных 9
Во Львове 2-летний ребенок выпал из окна 8 этажа 16
В ДТП под Ривным погибла семья с 1,5-месячным мальчиком 14

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня 14 мая. По позициям украинских военных били из артиллерийских установок, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Гнутовое враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки.

Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе Светлодарска боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. А возле Екатериновки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет», - говорится в сообщении.

Там также сообщают, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, на сегодняшнее утро зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги