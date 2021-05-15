Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня 14 мая. По позициям украинских военных били из артиллерийских установок, минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Вблизи населенного пункта Гнутовое враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки.
Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в районе Светлодарска боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. А возле Екатериновки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет», - говорится в сообщении.
Там также сообщают, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.
Кроме того, на сегодняшнее утро зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Напомним, стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе.
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