13 мая 2021 на востоке страны во время несения службы на позиции вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты.

Об этом сообщила 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.

Военный был родом из с. Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.