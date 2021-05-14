Одесский апелляционный суд отказал активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения и оставил их под круглосуточным домашним арестом, передает Укринформ.

Также, по его словам, суд отказал ему в возможности отбывать арест в Киеве.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслану Демчуку.

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест Стерненко и Демчука.