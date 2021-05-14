Мэр Киева Виталий Кличко назвал настоящую себестоимость проезда в общественном транспорте столицы, сообщает «Украина 24».

«В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, поскольку он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль... Мы из бюджета Киева платим еще больше 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру — себестоимость проезда в транспорте 15 грн», — сказал он.

Кличко отметил, что сложилась тяжелая ситуация с пассажирами, которые имеют право на льготы.

«Сегодня, если на много поездок покупаешь билет — это 6 грн за поездку. Если в лоб покупаешь (каждый раз отдельный билет. — Ред.) — это 8 грн. Но в этом направлении мы остались одни. Более того, много льготников Киев перевозит, нужна компенсация. Правительство обязано такую ​​компенсацию делать. Такая сложная ситуация не только в Киеве — компенсации нет, нас оставили одних, и мы должны эти проблемы решать. Мы обращаемся к правительству за компенсацией — без этого мы выживаем сложно. От нас люди требуют изменений, мы делаем все для этого. Я на конфликты не иду, но, к сожалению, так складывается ситуация, что мы должны уже требовать то, что нам нужно компенсировать. Это не для себя — для общества», — сказал он.

Напомним, коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» призвали власти столицы поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд.