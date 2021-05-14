Состояние американского миллиардера Илона Маска уменьшилось на более чем 20 миллиардов долларов после его высказываний в комедийном шоу «Saturday Night Live».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Forbes.

В частности, Маск раскритиковал недавний ажиотаж вокруг таких криптовалют, как Bitcoin и Dogecoin. Несмотря на то, что миллиардер публично продвигал криптовалюту, на шоу он назвал Dogecoin «аферой».

После его высказываний стоимость Dogecoin упала более чем на 30% в течение 24 часов.

Сейчас аналитики с Уолл-стрит предупреждают, что последние шаги Маска запутывают криптоинвесторов и приводят к дополнительной нестабильности акций Tesla, которые на этой неделе упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска уменьшился на 20,5 млрд долларов - до 145,5 млрд долларов.

В то же время Маск остается на третьей позиции в списке самых богатых людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,6 млрд долларов.

Как сообщалось, компания Илона Маска с 24 марта разрешила продажу своих электрокаров за биткоины. Этот способ оплаты действовал только для клиентов из США, в других странах его планировалось ввести позже в течение этого года.

В начале февраля Tesla купила биткоины на 1,5 млрд долларов. Компания заявила, что вложила средства в эту криптовалюту для «большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств». Но впоследствии Маск назвал это решение «бессмыслицей».

Недавно американская компания Tesla решила приостановить продажу своих электромобилей за биткоины - учитывая экологический ущерб от майнинга и операций с этой криптовалютой.