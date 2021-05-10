Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в качестве приглашенного ведущего в легендарной юмористической передаче Saturday Night Live (SNL) на американском канале NBC. Во время шоу он признался, что у него синдром Аспергера, и тремя словами обрушил курс криптовалюты Dogecoin, сообщает ВВС.

«Мое выступление сегодня - действительно историческое, ведь я первый человек с синдромом Аспергера, который стал ведущим SNL. Или по крайней мере первый, кто в этом признался», - заявил Маск в начале своего выступления. Он также признался, что иногда публикует «странные вещи».

«Но просто так работает мой мозг», - объяснил Маск и извинился перед теми, кого он мог задеть своими высказываниями. «Я заново изобрел электромобили, и я отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы думали, я буду спокойным и нормальным парнем?» - сказал он.

Илон Маск известен своим неординарным поведением, его высказывания в социальных сетях не раз приводили к сильным колебаниям курса акций Tesla и стоили ему самому сотни миллионов долларов. На Маска подавали в суд за клевету, он также употреблял наркотики в прямом эфире.

Летом прошлого года он объявил о планах избавиться от всего, что у него есть, поскольку имущество его «отягощает». А через несколько дней после этого Маск обрадовал Twitter новостью, что его новорожденного сына будут звать «X Æ A-12 Маск».

Маск в этом году неоднократно упоминал Dogcoin в своих твитах, что положительно сказывалось на курсе этой криптовалюты.

Например, 1 апреля Маск объявил о планах SpaceX отправить Dogcoin на Луну. За полчаса после его твита стоимость криптовалюты на криптобирже Binance выросла на 20% до $0,062, а затем продолжил рост.

До начала шоу SNL с участием Маска цена Dogcoin составляла $0,66, и фанаты этой криптовалюты надеялись, что Маск в эфире скажет что-нибудь, что поднимет ее курс еще выше.

Во время эфира Маск действительно говорил о Dogecoin - и вначале все было для этой криптовалюты хорошо, пока что-то пошло не так. Ведущие много раз задавали ему вопрос, что такое Dogecoin, - и Маск объяснял, что она появилась как шутка на основе интернет-мема, но со временем окрепла. «Это будущее валюты. Это неостановимый финансовый инструмент, который захватит мир», - сказал бизнесмен. Тогда один из участников программы уточнил у него: «Так что, это разводка?». «Да, это разводка!» - согласился Маск и засмеялся.

Реакция рынка не заставила себя ждать. После шоу курс Dogecoin рухнул до 0,5 доллара - и затем продолжил падение. По данным на 15:56 по Москве, курс этой криптовалюты составлял $0,45.